Предстоящая неделя в Москве ожидается аномально теплой, а снег, выпавший сегодня утром в Москве, метеорологи назвали лишь кратким эпизодом.

Предстоящая неделя в Москве ожидается аномально теплой, сообщил и. о. директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Он назвал такую погоду "совсем не зимней" и отметил, что осадков в этот период не ожидается.Так, в понедельник, 13 января, ночью ожидается температура от -1 до +1 градуса. Днем — +2–4 градуса и преимущественно без осадков, цитирует Вильфанда ТАСС. Днем во вторник, 14 января, и в среду, 15 января, прогнозируется от -2 градусов до +3. А в четверг — 1–6 градусов тепла.Такие температурные показатели вновь приблизят погоду этой зимы к рекордным значениям за весь период наблюдения.По данным синоптиков, абсолютный максимум температуры на 13–14 января составляет +3,7 градуса. Этот рекорд был зафиксирован в 2005 году. Они также отмечают, что перенос теплых воздушных масс из Атлантики продолжит преобладать в атмосфере над европейской частью России и обеспечит более теплую погоду, чем "положено по климату".Снег, выпавший сегодня утром в Москве, метеорологи назвали "лишь кратким эпизодом". Он будет идти примерно до 18–19 часов, и в некоторых районах (преимущественно южных территориях столицы и прилегающего Подмосковья) может лечь сплошным покровом толщиной не менее 5 сантиметров, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.