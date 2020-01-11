Депутат российской Госдумы Руслан Бальбек поставил председателю всеукраинской общественной организации Украина в НАТО Юрию Романюку двойку за незнание тактической обстановки в Крыму.

Депутат российской Госдумы Руслан Бальбек поставил председателю всеукраинской общественной организации "Украина в НАТО" Юрию Романюку "двойку" за незнание тактической обстановки в Крыму.Последний ранее заявил, что Черноморский флот РФ уступает военно-морским силам Турции и Румынии и что "единственное", что есть у России, — это атомные подводные лодки.Комментируя это высказывание, Бальбек высказал мнение, что Романюк или не знаком с тактической обстановкой в регионе, или не желает замечать очевидные факты."Если человек не видит или не хочет замечать очевидные факты, значит, ему поставлена такая задача, или он в душе отрицает, что подобные события возможны", — приводит слова российского депутата РИА Новости.Он также допускает, что украинский эксперт "проворонил" перевооружение Черноморского флота.Невежество, по словам Бальбека, является "входным билетом" в украинское военно-экспертное сообщество. Чтобы не заметить, что на Черноморский флот за последние пять лет поступили три новейших фрегата, малые ракетные корабли, дизель-электрические подводные лодки (все являются носителями ударного ракетного вооружения), противолодочная и истребительная авиация, нужно жить "с завязанными глазами", считает парламентарий.