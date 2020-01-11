Кубинский форвард греческого АЕКа Ховард Сант-Рос продолжит карьеру в России. 28-летний баскетболист подписал соглашение с московским ЦСКА, рассчитанное до окончания сезона-2022/23 с обоюдными опциями расторжения.

Кубинский форвард греческого АЕКа Ховард Сант-Рос продолжит карьеру в России. 28-летний баскетболист подписал соглашение с московским ЦСКА, рассчитанное до окончания сезона-2022/23 с обоюдными опциями расторжения."Для меня большая честь стать частью организации ЦСКА, – заявил новичок армейцев. – Большое спасибо за такую возможность. Готов выкладываться на тысячу процентов, чтобы помочь команде".Ховард Сант-Рос: первый кубинец в ЦСКА!