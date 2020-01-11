Международный союз биатлонистов на официальном сайте опубликовал составы мужской и женской сборных России на эстафету, которая состоится в рамках четвертого этапа Кубка мира в немецком Оберхофе. За мужскую команду не выступит Александр Логинов.

Международный союз биатлонистов на официальном сайте опубликовал составы мужской и женской сборных России на эстафету, которая состоится в рамках четвертого этапа Кубка мира в немецком Оберхофе. За мужскую команду не выступит Александр Логинов.Россию в Оберхофе представят Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов и Саид Каримулла Халили. За женскую сборную в эстафете пробегут Лариса Куклина, Светлана Миронова, Анастасия Поршнева и Кристина Резцова.Эстафета у мужчин и женщин состоится 11 января. Биатлонистки стартуют в 14:00 по московскому времени, а биатлонисты – в 16:15.