Министр внутренних дел Боливии Артуро Мурильо сообщил, что правоохранительные органы республики конфисковали 1,5 тонны кокаина. Эта партия наркотика готовилась к отправке в Бельгию.

Министр внутренних дел Боливии Артуро Мурильо сообщил, что правоохранительные органы республики конфисковали 1,5 тонны кокаина. Эта партия наркотика готовилась к отправке в Бельгию.Общая стоимость изъятого вещества оценивается в 64,5 миллиона долларов, передает ТАСС. В ходе прошедшей в одном из районов Ла-Паса операции задержаны пять человек. Преступники планировали переправить спрятанные в деревянные брусья наркотики в Европу через чилийский морской порт Арика.