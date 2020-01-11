Вице-премьер РФ Юрий Борисов обозначил приоритеты развития российской космической отрасли.

Вице-премьер РФ Юрий Борисов обозначил приоритеты развития российской космической отрасли. Как заявил Борисов "Интерфаксу" в субботу после посещения предприятия "Информационные спутниковые системы им. академика М.Ф. Решетнева" в Железногорске, для серийного выпуска ракет и космических аппаратов производство должно стать рентабельным. Отрасли нужна понятная политика, отметил вице-премьер, в основе которой должны лежать принципы унификации и стандартизации решений."Это "ахиллесова пята" отрасли сегодня", — заявил Борисов.Борисов пояснил, что задача руководства "Роскосмоса" - найти реальные пути оздоровления, ведь все возможности "гордиться космической индустрией" присутствуют.Вице-премьер сказал, что в 1990-е годы отрасль переживала трудные времена, которые характеризовались нехваткой фондов и увлечением западной элементной компонентной базой. Антироссийские санкции, действующие в последние годы, привели к остановке или передвижке работ."Все вещи необходимо учесть и парировать, хеджировать эти риски", — подчеркнул Борисов.