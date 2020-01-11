Ограничения будут действовать 12 января до 14 часов.

В воскресенье, 12 января, во Владимире перекроют для движения центр города. Об этом сообщает официальный сайт мэрии.Ограничения вводятся на время проведения забега Дедов Морозов и Снегурочек – с 12 до 14 часов. Движение всех видов транспорта будет ограничено по улицам Дворянской, Большой Московской, Большой Нижегородской на участке от улицы Студеная Гора до площади Фрунзе.Автотранспорт будет направлен в объезд по улицам Студеная Гора, Дзержинского, Октябрьскому проспекту, Лыбедской магистрали, улицам Луначарского, Усти-на-Лабе, Гагарина, 2-й Никольской, Княгининской, Никитской.