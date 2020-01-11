Российский конькобежец Денис Юсков завоевал серебряную медаль на проходящем в нидерландском Херенвене чемпионате Европы. На дистанции 1500 метров он показал второе время дня, уступив лидеру соревнований 1,13 секунды.

Российский конькобежец Денис Юсков завоевал серебряную медаль на проходящем в нидерландском Херенвене чемпионате Европы. На дистанции 1500 метров он показал второе время дня, уступив лидеру соревнований 1,13 секунды.Золото турнира досталось Томасу Кролу из Нидерландов. Его время составило 1 минуту 43,67 секунды. Третьим стал его соотечественник Патрик Руст (+1,15).Ранее на чемпионате Европы россиянка Евгения Лаленкова завоевала серебряную медаль на дистанции 1500 метров.