Следователи и омбудсмены разбираются в ситуации, в которую попала одна из семей в Челябинской области. Жительница, которая была опекуном трех своих племянниц, утверждает, что чиновники забрали у нее детей, чтобы не дать положенное им по закону жилье. В свою очередь, опека обвинила приемную мать в ненадлежащем уходе.

Следователи и омбудсмены разбираются в ситуации, в которую попала одна из семей в Челябинской области. Жительница, которая была опекуном трех своих племянниц, утверждает, что чиновники забрали у нее детей, чтобы не дать положенное им по закону жилье. В свою очередь, опека обвинила приемную мать в ненадлежащем уходе. В каких условиях жила семья — теперь установить непросто, их дом сгорел.Полуразрушенные стены, сгоревшая кровля, все, что осталось от дома Натальи Галеевой. В ночном пожаре погиб и ее муж. По предварительной версии МЧС, возгорание произошло из- за сбоя в электросети. Сама женщина произошедшее называет поджогом.Историю санитарки местной больницы, сейчас знает весь Челябинск. На этом фото — двадцатилетняя Лиза. Племянница Натальи страдает ДЦП. Сейчас ее вес чуть больше 18 килограммов, девушка не двигается, самостоятельно не ест.Уже год Лиза находится в реабилитационном центре. Туда ее поместили после того, как родную тетю лишили родительских прав. Основание — ненадлежащие условия в доме.С таким решением соцслужб Наталья не согласна, ведь за три года опекунства нареканий от инспекторов не было. И считает, что катализатором стал квартирный вопрос."Ситуация усугубилась, когда Наталья Галеева обратилась в суд и доказала права свой старшей подопечной Лизы Кудрявцевой, на получении жилья от государства. Суд обязал администрацию Сосновского района в течение 5 месяцев выделить жилье, однако именно в это время Галеева и была лишена родительских прав", — поясняет Оксана Труфанова, адвокат.Спустя пять месяцев законные метры Лиза так и не получила. Как и необходимый уход, считает Наталья. Сотрудники центра заявляют обратное, мол, это они выходили пациентку. Якобы, поступила девушка в более тяжелом состоянии."Она поступила в более худшем состоянии, у нее были заболевания кожи, которые мы уже вылечили, мышечную массу набрать не удалось, потому что питание, которое у нас сбалансированное для нормального человека, у девочки полностью не усваивается", — отвечает Игорь Калинин, директор реабилитационного центра.Но факты говорят об обратном. Состояние девушки в последнее время сильно ухудшилось. И квалифицированную медицинскую помощь она получила только после того, как разгорелся скандал.Сейчас Лиза находится в паллиативном отделении Челябинской больницы. Врачи диагностировали воспаление легких. Состояние оценивают, как критическое."Девочка имеет низкую массу тела, ярко выраженную тахикаксию, сегодня ей оказывается в полной мере паллиативная помощь, включая внутривенное питание. От пневмонии она получает самые антибактериальные средства, проводится ей обезболивание, то есть полный комплекс терапии ребенок сегодня получает", — заверила Кира Маляр, врач.Следственный комитет и Министерство социальных отношений Челябинской области уже начали проверку по факту о ненадлежащем отношении сотрудников центра к пациентке.