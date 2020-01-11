КНДР не собирается возвращаться к диалогу с США о снятии санкций, передает телеканал Россия 24 со ссылкой на северокорейский МИД. Уточняется, что диалога о полной денуклеаризации КНДР в обмен на снятие лишь части санкций не будет.

КНДР не собирается возвращаться к диалогу с США о снятии санкций, передает телеканал "Россия 24" со ссылкой на северокорейский МИД. Уточняется, что диалога о полной денуклеаризации КНДР в обмен на снятие лишь части санкций не будет.Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп поздравил северокорейского лидера Ким Чен Ына с днем рождения. В КНДР говорят, что поздравления получили, отметили, что ценят хорошие отношения с американским президентом, но сказали, что это только "личные эмоции", которые "ни на что не влияют".В Пхеньяне подчеркивают: если Вашингтон хочет возобновления диалога, ему нужно полностью выполнить требования северокорейской стороны. А для начала — отменить все ограничительные меры.