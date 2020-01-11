На чемпионате Европы по конькобежному спорту, который проходит в нидерландском Херенвене, завершились соревнования у женщин на дистанции 1500 метров. Российская конькобежка Евгения Лаленкова завоевала серебряную медаль, финишировав со вторым результатом дня.

На чемпионате Европы по конькобежному спорту, который проходит в нидерландском Херенвене, завершились соревнования у женщин на дистанции 1500 метров. Российская конькобежка Евгения Лаленкова завоевала серебряную медаль, финишировав со вторым результатом дня.Она уступила 0,34 секунды победительнице Ирен Вюст из Нидерландов, показавшей лучшее время дня – 1 минута 54,88 секунды. Бронзовая медаль досталась Екатерине Шиховой из России (+0,43 секунды).Напомним, что чемпионат Европы по конькобежному спорту завершится 12 января.