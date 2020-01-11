В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность и местонахождение предполагаемого злоумышленника

Вечером 22 декабря в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Ковровский» поступило сообщение от 24-летнего жителя города Коврова о том, что на пешеходном мосту над железнодорожными путями вокзала неизвестный мужчина причинил ему телесные повреждения и похитил имущество. С похищенным – сотовым телефоном, духами, продуктами питания, алкоголем и банковской картой, с которой впоследствии истратил более 7 тысяч рублей, злоумышленник скрылся. Общая сумма причиненного ущерба составила более 22 тысяч рублей.Сотрудники полиции опросили потерпевшего, выяснили приметы подозреваемого и обстоятельства совершения преступления.В ходе опроса потерпевший пояснил, что с злоумышленником он познакомился несколькими часами ранее у одного из торговых центров города и распивал с ним спиртные напитки.В результате проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность и местонахождение подозреваемого в совершении преступления. Им оказался 26-летний местный житель.По данному факту следственный отделом МО МВД России «Ковровский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья).Мужчина в содеянном сознался. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.