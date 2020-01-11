Московский футбольный клуб Локомотив назвал соперников по контрольным матчам на первом сборе, который железнодорожники проведут в испанском городе Малага с 14 по 27 января.

Московский футбольный клуб "Локомотив" назвал соперников по контрольным матчам на первом сборе, который железнодорожники проведут в испанском городе Малага с 14 по 27 января.Противостоять московской команде 20 января будет румынский "Стяуа", 23 января – хорватский "Осиек" и 26 января – южнокорейский "Чонбук". После первого сбора железнодорожники отправятся в Катар, где примут участие в товарищеском турнире, а затем вновь вернутся в Испанию.#РЖДТренировочныеСборы всё ближе