Белоруссия ввела экологический налог на транзит нефти по своей территории. Соответствующий указ подписал президент страны Александр Лукашенко.

Белоруссия ввела экологический налог на транзит нефти по своей территории. Соответствующий указ подписал президент страны Александр Лукашенко.Об этом сообщается на сайте главы Белоруссии. Согласно Указу, организации, которые осуществляют транспортировку нефти и нефтепродуктов, будут платить налог на прибыль в размере 50 процентов. Объектом налогооблажения также признана транзитная транспортировка сырья по территории страны магистральными трубопроводами.В конце декабря 2019 года президент России Владимир Путин и Александр Лукашенко провели два телефонных разговора. Они обсудили поставки российской нефти в Белоруссию, а также газовые вопросы. 3 января в концерне "Белнефтехим" заявили о том, что поставки российской нефти не осуществляются. На следующий день, 4 января, были возобновлены разовые контракты на поставку нефти на белорусские НПЗ.