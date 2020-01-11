11.01.2020

2020-01-11 15:50:03

Маленькие балерины большого балета обучаются в хореографической школе Владимира

Плавные движения, грациозное взмахи. Маленькие балерины, словно лебеди плывут по залу. Знаменитый балет воспитанницы хореографической школы танцевали вместе со взрослыми артистами Московского театра балета. Спектакль «Лебединое озеро» показывали дома - во Владимире.

Жанна Шолохова, руководитель детской хореографической школы «Русский балет»: «Очень интересно было. Девочкам это своеобразный сценический опыт. Мы очень готовились, ждали этого события, и действительно, когда их потом искупали в овациях и вывели на поклон, в конце, на финале то есть, действительно эмоции были самые-самые!»

В балете девочки дважды выходили на сцену. Кроме танца маленьких лебедей, они исполнили и русский.



Катя Коровина, воспитанница школы балета: «Русский танец, это когда сходились гости, и каждый выходил, показывал свой номер. Вот мы были русскими красавицами.»



В школе дети занимаются по методике классического балета. Программу разработала балерина Мариинского театра Ирина Чистякова.

Жанна Шолохова, руководитель детской хореографической школы «Русский балет»: «Приходят за разным. Кто-то приходит за осанкой, за грацией, за выворотностью, за растяжкой - занимаются для себя.Тот кто к нам приходит, и в дальнейшем хочет связать свою жизнь с карьерой, наша школа в принципе может им помочь.»

Воспитанницы школы исполняют и сольные номера.Это адаптированные для детей вариации классических балетов. Фею Драже из новогоднего балета "Щелкунчик" исполняет Катя Коровина. А Лиза Каткова выбрала вариацию Китри из балета "Дон-Кихот". Девочки - солистки, они уже стоят на пуантах. Это совсем нелегкая задача, но они справляются.

Лиза Каткова. воспитанница школы балета: «Мне нравится танцевать на пуантах, не сказать что больно. Ну так, сложновато.»

Светлана Щербакова, преподаватель школы балета: «Естественно, это неполноценные вариации, которые идут в балете, естественно, движения гораздо проще, но образы попытались сохранить, образы попытались как-то привязать к детским характерам.»



Девочки не привыкли жаловаться. Балет - в первую очередь труд и упорство, постоянные, систематические тренировки. Но важны и природные данные.

Светлана Щербакова, преподаватель школы балета: «В первую очередь это пропорции тела, соотношение длины тела к ногам к рукам. Там очень сложно, в приципе, сложная техника этого всего воспроизведения, чтобы человек был готов, ребенок. Ну, естественно, это общепринятые каноны: вывертываемость тазобедренного сустава, шаг, подъемом, длина рук, длина ног, апломб, прыжок.»

Юные балерины стараются, не пропускают тренировок. Занятия в школе - это лишь первый шаг в карьере, если девочка не стремится стать примой Большого, хореография для нее будет полезным увлечением.

Екатерина Таманова, Александр Чунаев. «Вести-Владимир»