2020-01-11 15:50:03
2020-01-11 15:50:03
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/ Тема: Маленькие балерины большого балета обучаются в хореографической школе Владимира
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(обновлено: ) Источник: www.vladtv.ru
Плавные движения, грациозное взмахи. Маленькие балерины, словно лебеди плывут по залу. Знаменитый балет воспитанницы хореографической школы танцевали вместе со взрослыми артистами Московского театра балета. Спектакль «Лебединое озеро» показывали дома - во Владимире.
Жанна Шолохова, руководитель детской хореографической школы «Русский балет»: «Очень интересно было. Девочкам это своеобразный сценический опыт. Мы очень готовились, ждали этого события, и действительно, когда их потом искупали в овациях и вывели на поклон, в конце, на финале то есть, действительно эмоции были самые-самые!»
В балете девочки дважды выходили на сцену. Кроме танца маленьких лебедей, они исполнили и русский.
Катя Коровина, воспитанница школы балета: «Русский танец, это когда сходились гости, и каждый выходил, показывал свой номер. Вот мы были русскими красавицами.»
В школе дети занимаются по методике классического балета. Программу разработала балерина Мариинского театра Ирина Чистякова.
Жанна Шолохова, руководитель детской хореографической школы «Русский балет»: «Приходят за разным. Кто-то приходит за осанкой, за грацией, за выворотностью, за растяжкой - занимаются для себя.Тот кто к нам приходит, и в дальнейшем хочет связать свою жизнь с карьерой, наша школа в принципе может им помочь.»
Воспитанницы школы исполняют и сольные номера.Это адаптированные для детей вариации классических балетов. Фею Драже из новогоднего балета "Щелкунчик" исполняет Катя Коровина. А Лиза Каткова выбрала вариацию Китри из балета "Дон-Кихот". Девочки - солистки, они уже стоят на пуантах. Это совсем нелегкая задача, но они справляются.
Лиза Каткова. воспитанница школы балета: «Мне нравится танцевать на пуантах, не сказать что больно. Ну так, сложновато.»
Светлана Щербакова, преподаватель школы балета: «Естественно, это неполноценные вариации, которые идут в балете, естественно, движения гораздо проще, но образы попытались сохранить, образы попытались как-то привязать к детским характерам.»
Девочки не привыкли жаловаться. Балет - в первую очередь труд и упорство, постоянные, систематические тренировки. Но важны и природные данные.
Светлана Щербакова, преподаватель школы балета: «В первую очередь это пропорции тела, соотношение длины тела к ногам к рукам. Там очень сложно, в приципе, сложная техника этого всего воспроизведения, чтобы человек был готов, ребенок. Ну, естественно, это общепринятые каноны: вывертываемость тазобедренного сустава, шаг, подъемом, длина рук, длина ног, апломб, прыжок.»
Юные балерины стараются, не пропускают тренировок. Занятия в школе - это лишь первый шаг в карьере, если девочка не стремится стать примой Большого, хореография для нее будет полезным увлечением.
Екатерина Таманова, Александр Чунаев. «Вести-Владимир»