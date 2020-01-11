Глава МИД Украины сообщил, что иранская сторона предоставила не только полную информацию по гибели Боинга, но и доступ к деталям самолета, в том числе черным ящикам, а также к записям переговоров экипажа с диспетчерами. Вадим Пристайко подчеркнул, что фото и видео, касающиеся случившегося, требуют проверки, а вся ситуация — уменьшения уровня спекуляций.

Глава МИД Украины сообщил, что иранская сторона предоставила не только полную информацию по гибели "Боинга", но и доступ к деталям самолета, в том числе черным ящикам, а также к записям переговоров экипажа с диспетчерами. Претензий у Киева к Тегерану нет, добавил Вадим Пристайко, но хотелось бы создать "международную коалицию" по расследованию случившегося с авиалайнером, а самописцы расшифровать на Украине.О причинах произошедшего, подчеркнул министр, говорить пока рано, но вряд ли это был теракт. По предварительным данным, 737-й изменил курс после того, как начал терпеть крушение. Рассматриваются все версии авиакатастрофы, передает ТАСС. Пристайко заявил, что фото и видео, касающиеся случившегося, требуют проверки, а вся ситуация — "уменьшения уровня спекуляций". Если будет доказано, что самолет был уничтожен иранской ракетой, Киев потребует от Тегерана компенсации и наказания виновных.Кроме Ирана, украинские власти контактируют и с другими странами. "Лидеры звонят", — сообщил Пристайко, назвав в числе собеседников канадского и британского премьеров, а также афганского президента.Когда получится вернуть тела погибших домой, министр иностранных дел прогнозировать не стал. Они были развезены по разным медучреждениям для опознания путем ДНК-тестов.8 января "Боинг" "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение по неизвестной причине вскоре после вылета из иранской столицы, жертвами трагедии стали 176 человек. Вашингтон подозревает Тегеран в уничтожении самолета двумя ракетами и полагает, что это было сделано случайно. Иран, в свою очередь, подобные версии отвергает. НАТО, напротив, допускает, что американская догадка верна. Штаты предложили Украине помощь в расследовании авиакатастрофы.