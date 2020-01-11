В Минобороны России опровергли заявление американских военных об опасном сближении российского корабля с эсминцем Фаррагут в северной части Аравийского моря.

В Минобороны России опровергли заявление американских военных об опасном сближении российского корабля с эсминцем "Фаррагут" в северной части Аравийского моря.В ведомстве подчеркнули, что именно американский эсминец, находясь слева по курсу, грубейшим образом нарушил правила, совершив маневр на пересечение курса. Столкновение удалось предотвратить только благодаря профессионализму российских моряков."Непрофессиональные действия экипажа американского эсминца являются сознательным нарушением международных норм безопасности мореплавания", — подчеркнули в Минобороны России.Ранее пресс-служба 5-го флота ВМС США сообщила, что 9 января во время проведения плановых операций к американскому эсминцу якобы "агрессивно приблизился российский военно-морской корабль".