В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) московское Динамо на льду Уфа-Арены обыграло Салават Юлаев – 4:3. Подопечные Владимира Крикунова одержали четвертую победу в последних пяти встречах.

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) московское "Динамо" на льду "Уфа-Арены" обыграло "Салават Юлаев" – 4:3. Подопечные Владимира Крикунова одержали четвертую победу в последних пяти встречах.У "бело-голубых" дубль оформил Андре Петерссон (30-я, 44-я минуты) и по разу отличились Вадим Шипачев (4) и Дмитрий Яшкин (49), а у хозяев льда две шайбы забросил Сакари Маннинен (40, 57) и одну – Теэму Хартикайнен (60).Стоит отметить, что нападающие гостевой команды Петерссон и Яшкин, помимо голов, записали на свой счет по два результативных паса, а форвард уфимцев Линус Умарк отметился тремя голевыми передачами."Динамо" с 64 очками поднялось на второе место в Западной конференции, а "Салават Юлаев", потерпевший 10-е поражение в последних 15 играх, расположился на седьмой строчке на Востоке, имея в активе 50 очков.В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ москвичи в воскресенье, 12 января, на выезде сыграют с петербургским СКА, а уфимцы в тот же день примут рижское "Динамо".