Житель Москвы устал от жены за новогодние праздники и ушел в лес. Несколько дней он прятался от разыскивавших его спасателей. 42-летний россиянин ушел из дома 4 января после ссоры с женой. ..

Житель Москвы устал от жены за новогодние праздники и ушел в лес. Несколько дней он прятался от разыскивавших его спасателей.42-летний россиянин ушел из дома 4 января после ссоры с женой. Поблизости от его многоэтажки на Открытом шоссе как раз располагается Лосиноостровской парк, – можно пройтись и проветриться. Но мужчина не пришел домой и через несколько дней. Сначала супруга не очень тревожилась за жизнь и здоровье своего благоверного, но потом дама сообщила в полицию о пропаже мужа. В итоге спасатели нашли пропавшего мужчину. Он был в компании егеря, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пишет телеграм-канал Baza.