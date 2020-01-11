Отдых в кафе закончился явкой с повинной: мужчина отправил в нокаут оппонента после спора у барной стойки. Инцидент, произошедший в одном из увеселительных заведений Якутска, попал в объектив камеры наблюдения.

В ночь на субботу, 11 января, в одном из баров Якутска произошел конфликт, закончившийся избиением одного из его участников.На записи, сделанной камерой наблюдения, установленной в заведении, видно, как двое мужчин вели неспешный спор, периодически начиная обниматься.Внезапно один из них нанес серию мощных ударов в голову оппоненту, отправив последнего в нокаут.Известно, что пострадавший получил серьезные травмы. Местные СМИ уточняют, что мужчина, избивший посетителя бара, уже пообщался с сотрудниками правоохранительных органов и написал явку с повинной.