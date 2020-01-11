Новый случай истязания ребенка в Омске: по словам 4-летнего мальчика, его избивал отчим. О случившемся он рассказал бабушке и отцу, пришедшим его навестить. Ребенок, родители которого в разводе, жил с матерью.

Новый случай истязания ребенка в Омске: по словам 4-летнего мальчика, его избивал отчим. О случившемся он рассказал бабушке и отцу, пришедшим его навестить. Ребенок, родители которого в разводе, жил с матерью.У ребенка — многочисленные ушибы, синяки по всему телу и под глазами, порваны уши, сообщает на своем сайте омский "12 канал". Отец и бабушка уверены: именно отчим неоднократно издевался над малышом.Ребенка госпитализировали. У него диагностирован "синдром жестокого обращения с детьми, множественные ушибы головы, лица, спины".Отец и бабушка мальчика написали заявление в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье 117 УК РФ ("Истязание"). Расследование ведет региональное управление СК России.Мама ребенка и его отчим написали встречное заявление в полицию на отца и бабушку мальчика. По их версии, их оклеветали, настроили ребенка против них, а поранился мальчик якобы сам, упав с кресла.Пока уголовное дело заведено в отношении неустановленного лица. Если удастся доказать, что ребенка избивали, виновнику будет грозить тюрьма.Мальчик после недели в больнице находится с папой и бабушкой. Они собираются добиваться лишения его матери родительских прав.Ранее в Омске было возбуждено уголовное дело по трем статьям УК в отношении женщины и ее сожителя, наказывавших 8-летнего мальчика, ставя его коленями на гречневую крупу. Мужчину и мать ребенка обвиняют по статьям "Истязание", "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью" и "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего".Мать в методы "воспитания", которые применял к ребенку ее сожитель, не вмешивалась. Вросшую в кожу на коленях 8-летнего ребенка крупу пришлось извлекать хирургам.