В Норильске из-за метели все ещё действует режим штормового предупреждения. Закрыто движение на 90-километровом участке дороги, ведущей в аэропорт. Ездить по ней разрешают только технологическому транспорту.

В Норильске из-за метели все ещё действует режим штормового предупреждения. Закрыто движение на 90-километровом участке дороги, ведущей в аэропорт. Ездить по ней разрешают только технологическому транспорту.Авиасообщение затруднено, при том, что добраться до Норильска из других городов и регионов России можно только на самолете.Непогода на север Красноярского края пришла в середине недели, сообщает телеканал "Россия 24". В настоящее время влияние метели не такое сильное, как было, но, по прогнозам синоптиков, уже сегодня ветер может вновь усилиться — до 27 метров в секунду.