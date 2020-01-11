Новый правитель Омана султан Хейсам бен Тарик Аль Саид заявил, что государство сохранит свой прежний курс во внешней политике. В частности, она будет направлена на прекращение противостояния и конфликтов в регионе.

Новый правитель Омана султан Хейсам бен Тарик Аль Саид заявил, что государство сохранит свой прежний курс во внешней политике. В частности, она будет направлена на прекращение противостояния и конфликтов в регионе. Телевидение Омана, цитирующее нового главу государства, приводит слова Аль Саида: "Мы продолжим опираться на политику добрососедства, международного сотрудничества и невмешательства в дела других государств".Планируется продолжить сотрудничество со странами Персидского залива и поддерживать Лигу арабских государств.Султан Омана Кабус бен Саид Аль Саид, правивший почти 50 лет, скончался накануне вечером после продолжительной болезни. В соседних Катаре и Египте объявлен трехдневный траур в знак признательности заслуг скончавшегося правителя.В Саудовской Аравии траур объявлять не стали, однако выразили свою скорбь и соболезнования народу Омана в связи с кончиной султана. Большой потерей для региона назвал министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф кончину султана. Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и действующий лидер Касым-Жомарт Токаев прислали телеграммы с соболезнованиями. Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил соболезнования народу Омана, семье, родным и близким скончавшегося султана.Поступают соболезнования и из других стран. Так, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выразил соболезнования в связи со смертью султана Омана, назвав его исключительно мудрым политиком, который выступал за мир и понимание.В субботу утром присягу в качестве нового правителя страны принес двоюродный брат покойного султана – бывший министр наследия и культуры 66-летний Хейсам бен Тарик Аль Саид.