Иранская система ПВО приняла украинский самолет, который потерпел крушение под Тегераном, за крылатую ракету, находящуюся на расстоянии 19 километров, поэтому оператор решил сбить цель, заявил командующий военно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде.

Иранская система ПВО приняла украинский самолет, который потерпел крушение под Тегераном, за крылатую ракету, находящуюся на расстоянии 19 километров, поэтому оператор решил сбить цель, заявил командующий военно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде.По его словам, связь у оператора системы ПВО была нарушена, из-за этого он не смог посоветоваться для принятия решения. У него было десять секунд на то, чтобы решить, сбивать цель или нет, и он "сделал плохой выбор", рассказал Хаджизаде на пресс-конференции в субботу, 11 января.КСИР признает ответственность за крушение украинского самолета и готов следовать любым распоряжениям, которые примут власти, заявил командующий Воздушно-космическими силами Ирана.Хаджизаде добавил, что "захотел умереть, когда услышал о крушении украинского самолета, чтобы не быть свидетелем этой трагедии", пишет ТАСС.Он заверил, что Генштаб Вооруженных сил Ирана не пытался скрыть причину крушения самолета, но хотел провести расследование.Между тем оперативный штаб при Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины завершил политическую часть расследования крушения самолета в Иране. Юридическая часть расследования продолжается. В субботу состоялось совещание оперативного штаба при СНБО. Его участники обсудили комплекс первоочередных юридических мер в связи с сообщением иранских властей о поражении украинского самолета.Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил оперативный штаб при СНБО и работавшую в Иране группу украинских экспертов за профессионализм и оперативность при расследовании причин катастрофы украинского самолета, добавляет "Интерфакс"."Украина уже знает причину трагической гибели 176 человек, но должна продолжить работу для завершения юридической части расследования. Вечная память погибшим", — написал Зеленский в своем Facebook.Со своей стороны, эксперты украинской государственной комиссии по расследованию катастрофы в Тегеране выяснили, что ракета взорвалась рядом с кабиной пилотов "Боинга", из-за чего вышли из строя связь и оборудование, которое подает сигналы о полете. Об это написал в Facebook главный редактор украинского издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов.