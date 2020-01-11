Продолжается расследование авиакатастрофы украинского Боинга под Тегераном. Детали этой трагедии постоянно уточняются. Так, стало известно, что в авиакатастрофе погибли 57 канадских граждан, а не 63, как считалось ранее.

Продолжается расследование авиакатастрофы украинского Боинга под Тегераном. Детали этой трагедии постоянно уточняются. Так, стало известно, что в авиакатастрофе погибли 57 канадских граждан, а не 63, как считалось ранее.Украинская сторона выясняет причину задержки вылета самолёта из Тегерана, отмечает телеканал "Россия 24". Иранские чиновники объясняют отсрочку перегрузом. Ожидается, что предварительные данные расследования будут обнародованы уже сегодня на встрече представителей Ирана и иностранных сторон.Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что выдвигать версии о причинах крушения до завершения расследования безответственно.