Колонна, состоящая из членов профсоюзов и участников движения желтых жилетов, прошла в знак протеста против пенсионной реформы. Поначалу шествие проходило мирно. Однако на проспекте Домениль десятки радикалов из Черного блока попыталась вклиниться в колонну. С помощью слезоточивого газа хулиганы были разогнаны, но обстановка в этом районе пока остается напряженной.

Во время протестных акций во французской столице полиция была вынуждена применить слезоточивый газ, сообщает ТАСС. Колонна, состоящая из членов профсоюзов и участников движения "желтых жилетов", прошла в знак протеста против пенсионной реформы от площади Нации в сторону площади Республики. Поначалу шествие проходило мирно. Однако на проспекте Домениль десятки радикалов из "Черного блока" попыталась вклиниться в колонну. На своем пути хулиганы разбили несколько остановок и витрин офисов и банков. Они также попытались построить баррикады из ремонтных ограждений, кидали камни и бутылки в полицейскихС помощью слезоточивого газа хулиганы были разогнаны, но обстановка в этом районе пока остается напряженной.В субботу в Париже и во многих других французских городах проходят акции протеста против проекта пенсионной реформы, предложенной правительством. В манифестации принимают участие сотни человек. Демонстранты призывают власти отказаться от предложенного проекта. Они недовольны решением властей отменить особые пенсионные тарифы для десятков категорий граждан, а также намерение повысить до 64 лет возраст полных выплат.