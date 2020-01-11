Минобороны США инвестирует миллиарды долларов в разработку гиперзвукового оружие. Причем в проекте участвуют авиация, флот и агентство по ракетной обороне.

Минобороны США инвестирует миллиарды долларов в разработку гиперзвукового оружие. Причем в проекте участвуют авиация, флот и агентство по ракетной обороне, сообщают РИА Новости со ссылкой на министра сухопутных сил США Райана Маккарти. Финансирование могут расширить в ближайшие два года.Однако проекту требуются и частные инвестиции, чтобы развернуть массовое производство в будущем. Тем более что гиперзвуковое оружие – это национальный приоритет для Соединенных Штатов. Дональд Трамп уделяет его разработке много внимания, добавил военачальник.Напомним, пока самый успешный прототип гиперзвукового оружия США – это X-51 Waverider. На испытаниях в 2013 году этот аппарат смог разогнаться до 5,1 Маха. Полет длился 6 минут, за это время X-51 преодолел более 400 километров.