Во Флориде, недалеко от загородной резиденции Дональда Трампа – полиция задержала иранца, вооруженного мачете и топором. Также у мужчины была при себе крупная сумма наличных – более 20 тысяч долларов. Во время задержания у него изъяли паспорт на имя Масуда Золеха.

Во Флориде, недалеко от загородной резиденции Дональда Трампа – полиция задержала иранца, вооруженного мачете и топором. Также у мужчины была при себе крупная сумма наличных – более 20 тысяч долларов. Во время задержания у него изъяли паспорт на имя Масуда Золеха.Как заявили стражи порядка, поводом для задержания стал некий тревожный звонок, который поступил органам правопорядка. Теперь иранцу предстоит явиться в суд. Взят ли он под стражу – телеканал "Россия 24" не сообщает.