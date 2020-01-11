В Германии появилась надежда вернуть похищенные в Дрездене сокровища. Злоумышленники выставили их на продажу. Предложение о покупке получили израильские детективы.

В Германии появилась надежда вернуть похищенные в Дрездене сокровища. Злоумышленники выставили их на продажу. Предложение о покупке получили израильские детективы.Как сообщает Deutsche Welle, пока на продажу выставлены два ювелирных изделия. В их числе бриллиант "Саксонский белый", вес которого составляет 49,84 карата, а также звезда польского Ордена Белого Орла XVIII, украшенная бриллиантами и рубинами. Злоумышленники потребовали за драгоценности 9 миллионов евро. Оплату просят в биткоинах.Представитель израильской охранной фирмы CGI рассказал, что их компания получила несколько писем с предложением покупки. Детективы утверждают, что с ними заключен контракт от имени руководства дрезденского музея на расследование кражи. Пока неизвестно, какие меры предпримет охранная фирма.Ограбление, ставшее самым обсуждаемым не только в Германии, но и во всем мире, произошло в ноябре 2019 года. Преступники выпилили часть решетки на окне музея и проникли внутрь. Их сообщники вывели из строя сигнализацию. Среди украденного — около сотни бриллиантов, а также огромный сапфир в 648 карат, подаренный русским царем Петром I.