Российская теннисистка, 34-я ракетка мира Екатерина Александрова в финале турнира WTA в китайском Шэньчжэне за один час 14 минут обыграла представительницу Казахстана Елену Рыбакину – 6:2, 6:4.

Российская теннисистка, 34-я ракетка мира Екатерина Александрова в финале турнира WTA в китайском Шэньчжэне за один час 14 минут обыграла представительницу Казахстана Елену Рыбакину – 6:2, 6:4.Александрова трижды подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из 15, ау Рыбакиной, занимающей 36-е место в рейтинге WTA, пять эйсов, четыре двойные ошибки и три реализованный брейка из четырех.Ekaterina Alexandrova does it!A first WTA title for her at #ShenzhenOpen as she beats Rybakina 6-2, 6-4!