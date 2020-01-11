Женская сборная России по конькобежному спорту оказалась вне конкуренции на чемпионате Европы, который проходит в Херенвене. Российские конькобежки одержали победу в командном спринте, финишировав с лучшим временем дня – 1 минута 26,17 секунды.

Женская сборная России по конькобежному спорту оказалась вне конкуренции на чемпионате Европы, который проходит в Херенвене. Российские конькобежки одержали победу в командном спринте, финишировав с лучшим временем дня – 1 минута 26,17 секунды.В составе российской команды золотые медали турнира завоевали Ангелина Голикова, Дарья Качанова и Олька Фаткулина. Второе место заняли представительницы Нидерландов (+0,44 секунды). Тройку лучших замкнула сборная Польши (+2,07).Напомним, что чемпионат Европы в Херенвене завершится 12 января.