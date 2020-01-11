Председатель синодального Отдела внешних церковных связей Русской православной церкви (РПЦ) митрополит Иларион ожидает, что предстоящее послание президента России Владимира Путина, с которым он обратится к Федеральному Собранию 15 января, будет обращено к человеку и пронизано заботой о человеке.

Председатель синодального Отдела внешних церковных связей Русской православной церкви (РПЦ) митрополит Иларион ожидает, что предстоящее послание президента России Владимира Путина, с которым он обратится к Федеральному Собранию 15 января, будет обращено к человеку и пронизано заботой о человеке.По его словам, речь идет о здравоохранении, образовании, нравственности. Эти вопросы не в меньшей степени интересуют и церковь, заявил митрополит.Священнослужитель заметил, что некоторые думают, будто РПЦ заинтересована только в предоставлении ритуальных услуг, другие считают, что церковь должна заниматься исключительно духовным окормлением людей, но все это не совсем верно."Церковь озабочена тем, чтобы люди жили полноценной, полнокровной жизнью, чтобы они были счастливы, чтобы их духовное благосостояние соединялось по возможности и с материальным благосостоянием", — сказал архиерей в субботу, 11 января, в программе "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24".Тем не менее если в духовном плане у РПЦ есть свои средства помощи людям, продолжил митрополит Иларион, то в материальном плане помощи надо ждать прежде всего от властей.