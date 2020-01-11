В истории со сбитым близ Тегерана украинским самолетом Киев настаивает на полном признании вины Ирана. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

В истории со сбитым близ Тегерана украинским самолетом Киев настаивает на полном признании вины Ирана. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.По его словам, в Киеве ждут от Ирана заверений в готовности к полному и открытому расследованию, привлечения виновных к ответственности, возвращения тел погибших, выплат компенсаций, а также официальных извинений по дипломатическим каналам.Зеленский выразил надежду, что расследование инцидента будет проходить "без искусственных задержек и препятствий", а 45 украинских специалистов "получат полный доступ и взаимодействие для установления справедливости".Ранее Генштаб Вооруженных сил Ирана заявил, что причиной крушения лайнера Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" стал человеческий фактор. Согласно заявлению, украинский самолет следовал слишком близко к чувствительному военному объекту и был сбит.Системы ПВО Ирана в момент катастрофы находились в состоянии повышенной боеготовности из-за риска атак со стороны США после иранского ракетного обстрела баз с американскими военными в Ираке. В этих "сложных и напряженных" условиях украинский "Боинг", сменивший курс вскоре после вылета из Тегерана, был принят за вражеский летательный аппарат, и "из-за человеческой ошибки и непреднамеренно эта цель была сбита", заявили в иранском Генштабе.ВВС Ирана обещают "свести к нулю риск повторения таких катастроф", передает "Интерфакс". Заявлено, что виновный предстанет перед военным трибуналом.Глава судебной власти Ирана Ибрахим Раиси распорядился ускорить судебные разбирательства вокруг сбитого над Тегераном украинского самолета, передает РИА Новости. Судебным органам иранских Вооруженных сил поручено в кратчайшее время собрать документацию Генштаба, Корпуса Стражей Исламской революции и Организации гражданской авиации, получить разъяснения ответственных лиц по поводу определения судебного положения виновных в этом происшествии.Президент "Международных авиалиний Украины" Евгений Дыхне заявил, что в авиакомпании ни секунды не сомневались, что ее экипаж и самолет "не могли стать причиной этой жуткой, ужасной авиакатастрофы".В российской Госдуме осуждают действия Ирана, сбившего украинский самолет, но понимают, что США спровоцировали иранцев на удар. Об этом заявил зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.По его словам, произошедшее с украинским "Боингом" — "это не позиция государства Иран, а частная ошибка одного из лиц". По мнению депутата, верить в непреднамеренность действий со стороны Ирана можно, напомнив, что власти Исламской Республики не стали ничего скрывать и признали ошибку публично, а также пригласили к участию в расследовании все заинтересованные силы — США, Канаду и Украину.По мнению главы комитета Совета Федерации по международным делам Константина Косачева, после признания ошибки Ираном инцидент со сбитым украинским самолетом должен быть закрыт, если следствие не докажет преднамеренность действий иранских военных. Логических оснований считать действия военных Ирана преднамеренными "нет и быть не может", цитирует заявление Косачева ТАСС.Boeing 737 компании "Международные авиалинии Украины" потерпел крушение через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана 8 января. По имеющимся данным, погибли все 176 человек, находившихся на борту: они были гражданами Афганистана, Германии, Ирана, Канады и Украины, а также подданными Великобритании и Швеции.