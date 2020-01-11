Российский теннисист, пятая ракетка мира Даниил Медведев в полуфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP Cup) проиграл представителю Сербии Новаку Джоковичу со счетом 1:6, 7:5, 4:6.

Российский теннисист, пятая ракетка мира Даниил Медведев в полуфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP Cup) проиграл представителю Сербии Новаку Джоковичу со счетом 1:6, 7:5, 4:6.Встреча продолжалась два часа 49 минут, за это время россиянин шесть раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из 11, а у Джоковича, занимающего вторую строчку в рейтинге ATP, четыре эйса, пять двойных ошибок и пять реализованных брейков из 11.Таким образом, счет в противостоянии Россия – Сербия стал 0:2. Ранее Карен Хачанов проиграл Душану Лайовичу – 5:7, 6:7 (1:7). Таким образом, сербы вышли в финал турнира, где сыграют с победителем противостояния Испания – Австралия.Напомним, ATP Cup проводится впервые, участие в соревновании принимают спортсмены из 24 стран. Турнир проходит в трех городах Австралии (Сидней, Брисбен, Перт) и завершится в воскресенье, 12 января. Призовой фонд ATP Cup составляет 15 миллионов долларов.