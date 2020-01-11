Признание Ирана о том, что украинский пассажирский самолет был сбит ракетой в ручном, а не автоматическом режиме, подтверждает первую версию расследования, к которой склонялась Служба безопасности Украины, заявил глава СБУ Иван Баканов.

Признание Ирана о том, что украинский пассажирский самолет был сбит ракетой в ручном, а не автоматическом режиме, подтверждает первую версию расследования, к которой склонялась Служба безопасности Украины, заявил глава СБУ Иван Баканов. В пресс-центр СБУ в субботу он заявил, что именно человеческий фактор рассматривался как основная причина трагедии. К сегодняшнему утру у украинских экспертов оставалось лишь две основные версии: ракетный удар и теракт на борту. Позднее признание иранских властей подтвердило именно первую версию.Самолет "Международных авиалиний Украины" (МАУ) потерпел крушение 8 января через несколько минут после взлета из аэропорта Тегерана. Boeing 737-800 начал гореть и рассыпаться на части еще в воздухе и взорвался от удара о землю. На борту находились 176 человек: граждане Канады, Ирана, Украины, Афганистана и других стран.Президент Ирана Хасан Рухани назвал крушение украинского самолета "великой трагедией" и "непростительной ошибкой". Посол Ирана в Великобритании Хамид Баидинежад принес извинения за преждевременные утверждения о том, что причиной крушения украинского самолета в Тегеране не могла быть выпущенная по нему ракета. Хотя накануне в интервью телеканалу Sky News, он уверял, что в украинский Boeing не было запущено "никакой ракеты".Записи с бортового самописца (черного ящика) для установления точной картины катастрофы могут быть отправлены для расшифровки во Францию. Об этом сообщил глава отдела расследования происшествий Организации гражданской авиации Ирана Хасан Резайефар, пишет агентство ИРНА. В то же время ТРК ИРИБ сообщила со ссылкой на источник в Организации гражданской авиации Ирана, что окончательное решение об отправке самописца за границу еще не принято.