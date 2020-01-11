11.01.2020

2020-01-11 10:35:03

Семейный юрист поможет многодетным семьям решить наболевшие вопросы

По телефонам 8-904-651-74-60; 35-52-80 производится запись многодетных семей на бесплатный прием юриста в рамках проекта "Семейный юрист - 2020". Проект реализуется на средства президентского гранта региональным отделением Российского детского фонда. Первый прием состоится 16 января по адресу ул. Луначарского, 3. Юрист поможет семьям решить вопросы с получением льгот, алиментов, проблемы с получением жилья, земельного участка и прочие.

Также встречи юриста с многодетными семьями запланированы и в других городах области.