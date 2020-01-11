Правивший в течение полувека – с 1970 года – в Омане султан Кабус бен Саид скончался на 80-м году жизни после продолжительной болезни. В связи с кончиной правителя в султанате объявлен трехдневный траур.

Правивший в течение полувека – с 1970 года – в Омане султан Кабус бен Саид скончался на 80-м году жизни после продолжительной болезни. В связи с кончиной правителя в султанате объявлен трехдневный траур.На протяжении последних лет султан Омана проходил лечение в Германии. Известно, что наследников он не оставил, передает РИА Новости. После похорон правителя Омана правящая семья должна собраться с участием главы госсовета, спикера Меджлис аш-Шура (консультативного совета с функциями парламента) и председателя Верховного суда для утверждения кандидатуры нового главы государства.