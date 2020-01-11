Так называемые снюсы — специальные смеси, в которых нет табака, но есть убойная доза никотина — необходимо запретить на всей территории ЕврАзЭС. Об этом заявил Дмитрий Медведев.

Так называемые снюсы — специальные смеси, в которых нет табака, но есть убойная доза никотина — необходимо запретить на всей территории ЕврАзЭС. Об этом заявил Дмитрий Медведев.Приезда спецназа в этом табачном магазине Рязани никто не ожидал. Но оперативники знали, что ищут. Из-под прилавка одну за одной достают маленькие баночки. В них — жевательная смесь с никотином, известная как снюс.Упаковки яркие — специально чтобы привлекать детей и подростков. А в составе: целлюлоза, пропиленглюколь, сода, соль и никотин. Несовершеннолетним эту химию почти везде продают без лишних вопросов.Решением проблемы, вышедшей на федеральный уровень, занимаются в правительстве.В Роспотребнадзоре сетуют на пробел в законах — ведь снюс не курят, а рассасывают во рту и формально — это пищевой продукт."Нам зачем такой пищевой продукт? Нужно от имени РФ дать инициативу в Евразийскую коллегию и просто этот продукт воспретить, причем на территории всего ЕврАзЭС, потому что у нас границ нет и, если это останется в другой стране, эту дрянь всё равно будут завозить", — подчеркнул Медведев.Пробуем и сами провести контрольную закупку. Взрослому покупателю конечно же не отказывают.Вот и в центре Москвы можно купить. Коробочка. Внутри неприятные на ощупь и резко пахнущие пакетики. В них порошок, пропитанный никотином. От употребления снюса разрушаются зубы, появляются язвы на деснах. А ведь благодаря агрессивной рекламе в Интернете, смесь популярна среди школьников."Она продавалась всем, кому угодно? — Абсолютно без ограничений. — Любой мог шкет мог подойти и купить, и сразу начать привыкать к этому никотину?", — уточнил Медведев у руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой."В одной такой конфетке содержится никотина как в целой пачке одновременно выкуриваемых сигарет. А употребление 5 — 6 таких конфет, если вес человека не больше 40 килограммов, это практически летальная доза", — пояснила Попова.Обеспокоенные родители иногда сами помогают сотрудникам Роспотребнадзора найти продавцов. В Казани такой торговец никотином долго все отрицал.На деньги одурманенных подростков даже начали строить подпольные фабрики. По всей стране проходят рейды, изъят миллион банок, возбуждено 13 уголовных дел. Теневой бизнес уходит в онлайн, но ловят и там."Установлено только за выходные 400 сайтов, через которые идет торговля этими смесями. Наши подразделения вышли на Роскомнадзор, чтобы в судебном порядке их заблокировали", — проинформировал Владимир Колокольцев, министр внутренних дел РФ.Изъятую продукцию показательно давят бульдозерами. Но пока за продажу опасной химии грозит всего лишь административный штраф. Впрочем, уже есть предложение ввести за подобную деятельность уголовную ответственность.