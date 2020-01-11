Совет Безопасности ООН принял резолюцию о продлении трансграничных операций по доставке в Сирию гуманитарной помощи. За принятие документа проголосовали 11 стран, Россия, Китай, Великобритания и США воздержались.

Совет Безопасности ООН принял резолюцию о продлении трансграничных операций по доставке в Сирию гуманитарной помощи. За принятие документа проголосовали 11 стран, Россия, Китай, Великобритания и США воздержались.О параметрах продления механизма доставки гуманитарной помощи, действие которого истекло 10 января текущего года, удалось договориться после продлившихся более трех часов закрытых консультаций, сообщает ТАСС.В соответствии с принятым документом, доставка гуманитарной помощи будет осуществляться только через два пункта, расположенных на границе Сирии с Турцией, пункты на границе с Иорданией и Ираком исключены. Действие схемы продлено на шесть месяцев, по истечении которых будет проведена оценка ситуации.По итогам голосования по проекту документа постпред РФ при ООН Василий Небензя пояснил позицию российской стороны. По его словам, Российская Федерация воздержалась при голосовании с единственной целью — не блокировать трансграничное содействие сирийскому Идлибу — провинции, которая действительно нуждается именно в таком формате доставки грузов.