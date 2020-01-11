11.01.2020

2020-01-11 22:20:03

Спасенный на пожаре во Владимире получил ожоги конечностей

Во Владимире пожарные ликвидируют серьезный пожар во Владимире. Сообщение о возгорании в жилом доме №7 на две семьи на улице Жуковского поступило в 20.21. В настоящее время ликвидировано открытое горение на площади 345 кв.м. На пожаре пострадал мужчина, личность его устанавливается. Он получил ожоги конечностей. К ликвидации пожара привлекаются 8 единиц техники, 27 человек. Подробная информация уточняется. Сообщает пресс-служба регионального МЧС.