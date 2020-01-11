Певица Валерия славится своим вкусом в выборе нарядов. Ее новый экстравагантный образ сразил россиян наповал.

Певица Валерия славится своим вкусом в выборе нарядов. Ее новый экстравагантный образ сразил россиян наповал.На съемках нового клипа артистка появилась в черном удлиненном пиджаке с белым фатином.Костюм исполнительницы оценила эксперт по имиджу и стилю Елена Бестави."Что я могу сказать про образ Валерии – это история контраста цветовойгаммы и форм. Певица отдала предпочтение строгим линиям пиджака ивоздушной ткани фатина. На мой взгляд, стройные ноги нашей героини вчерных эластичных колготах достойны самых высоких похвал и любования. Нестоит забывать, что это сценический образ", – высказалась стилист в интервью изданию .Она отметила, что яркий контраст белого и черного в костюме не совсем подходит Валерии. По мнению эксперта, знаменитость теряется на фоне этих оттенков."Вообще по стилистическому решению возлюбленная Пригожина ближе к наивнойромантике. А на этом примере мы видим, что имеющая плотную и жесткуюформу ткань пиджака нашу героиню так скажем убивает", – дополнила Бестави.9 Янв 2020 в 11:23 PST