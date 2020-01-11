Певица Валерия славится своим вкусом в выборе нарядов. Ее новый экстравагантный образ сразил россиян наповал.
Певица Валерия славится своим вкусом в выборе нарядов. Ее новый экстравагантный образ сразил россиян наповал.
На съемках нового клипа артистка появилась в черном удлиненном пиджаке с белым фатином.
Костюм исполнительницы оценила эксперт по имиджу и стилю Елена Бестави.
"Что я могу сказать про образ Валерии – это история контраста цветовой
гаммы и форм. Певица отдала предпочтение строгим линиям пиджака и
воздушной ткани фатина. На мой взгляд, стройные ноги нашей героини в
черных эластичных колготах достойны самых высоких похвал и любования. Не
стоит забывать, что это сценический образ", – высказалась стилист в интервью изданию .
Она отметила, что яркий контраст белого и черного в костюме не совсем подходит Валерии. По мнению эксперта, знаменитость теряется на фоне этих оттенков.
"Вообще по стилистическому решению возлюбленная Пригожина ближе к наивной
романтике. А на этом примере мы видим, что имеющая плотную и жесткую
форму ткань пиджака нашу героиню так скажем убивает", – дополнила Бестави.
9 Янв 2020 в 11:23 PST