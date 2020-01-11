Президент США Дональд Трамп заявил о необходимости налаживания торговых связей с Россией. Выступая в эфире телеканала Fox News, американский лидер начал говорить о необходимости налаживания отношений в области торговли между нашими странами. На словах Думаю, мы можем поладить с Россией ведущая перебила Трампа, задав вопрос на другую тему.

Президент США Дональд Трамп заявил о необходимости налаживания торговых связей с Россией. Выступая в эфире телеканала Fox News, американский лидер начал говорить о необходимости налаживания отношений в области торговли между нашими странами. На словах "Думаю, мы можем поладить с Россией" ведущая перебила Трампа, задав вопрос на другую тему. Трамп успел сказать, что наладить отношения с Россией необходимо после того, как двухлетнее расследование спецпрокурора Роберта Мюллера о "вмешательстве" РФ в выборы в США ничем не закончилось. Хотя из бюджета на него были потрачены 45 миллионов долларов.Расследование "вмешательства" России в выборы в США завершилось в апреле 2019 года. Мюллер подтвердил свои обвинения в адрес России, однако не нашел свидетельств "сговора" Трампа с Россией.Трамп назвал это двухлетнее разбирательство "охотой на ведьм" и отметил, что она наконец-то закончилась.