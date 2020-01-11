Президент США Дональд Трамп заявил в интервью телекомпании Fox News, что ликвидированный Соединенными Штатами иранский генерал Касем Сулеймани планировал атаки на четыре американских посольства, в том числе, предположительно, на посольство США в Багдаде.

Президент США Дональд Трамп заявил в интервью телекомпании Fox News, что ликвидированный Соединенными Штатами иранский генерал Касем Сулеймани планировал атаки на четыре американских посольства, в том числе, предположительно, на посольство США в Багдаде.Как сообщалось, американо-иранские отношения резко обострились после нанесенного 3 января текущего года Соединенными Штатами авиаудара по району Международного аэропорта Багдада, в результате которого погиб командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани, напоминает ТАСС. В ответ Тегеран нанес в ночь на 8 января ракетный удар по двум объектам в Ираке, используемым американскими военными – базе ВВС Айн-эль-Асад и аэропорту Эрбиля.