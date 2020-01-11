ДТП вызвало затруднения в движении транспорта.

Три человека погибли, один получил травмы при столкновении двух автомобилей в Ковровском районе во Владимирской области, сообщает со ссылкой на УМВД .Авария произошла около 16.10 в субботу, 11 января, близ деревни Глебово.«По предварительной информации, в результате столкновения автомобилей ВАЗ и Land Rover произошло возгорание иномарки. По состоянию на 17.30 мск известно о трех погибших и одном пострадавшем», – приводит цитату источника информагентство.Известно, что движение на данном участке пути затруднено, сотрудники Госавтоинспекции регулируют транспорт.