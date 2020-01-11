Председатель всеукраинской общественной организации Украина в НАТО, член Атлантического совета страны Юрий Романюк назвал Черноморский флот России слабым по сравнению с военным флотами Турции и Румынии.

Председатель всеукраинской общественной организации "Украина в НАТО", член Атлантического совета страны Юрий Романюк назвал Черноморский флот России слабым по сравнению с военным флотами Турции и Румынии. В интервью порталу "Обозреватель" Романюк сказал, что ЧФ находится в "крайне плачевном" состоянии, поэтому у России "нет надводного флота", а использовать Москва может только атомные подводные лодки."Говорить о том, что Черноморский флот представляет собой какую-то угрозу в регионе – это просто какая-то гипербола", – отметил эксперт.В состав Черноморского флота входят более 50 новейших боевых кораблей и подводных лодок, авиация различного назначения. Поэтапное обновление Черноморского флота продолжается, пишет РИА Новости.В украинском флоте из крупных кораблей боеспособным остается лишь фрегат "Гетман Сагайдачный", подводными лодками Киева не располагает.