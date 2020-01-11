Американский режиссер и сценарист чешского происхождения Иван Пассер скончался на 87 году жизни.

Американский режиссер и сценарист чешского происхождения Иван Пассер скончался на 87 году жизни 9 января, сообщает ТАСС.Родившись в семье директора нацбанка Чехии, Пассер после окончания Пражской академии искусств сотрудничал с известным коллегой и земляком Милошем Форманом ("Пролетая над гнездом кукушки"), став одним из адептов Новой волны в чешском кинематографе. После Пражской весны иммигрировал в США. Первая же его американская работа "Рожденный побеждать" с Джорджем Сигалом и Робертом де Ниро получила высокую оценку критиков.В дальнейшем в качестве режиссера снял еще 14 картин, написал сценарии к трем фильмам. Самые известные его работы в постчешский период: американско-российско-венгерский "Сталин" с Робертом Дюваллем в главной роли, "Лето призраков" о череде загадочных событий на Женевском озере в доме Байрона, эротический триллер "Преступление и страсть" с Омаром Шарифом, комедию о клонировании "Творец". Пассер начинал снимать фильм "Кочевник", однако позднее отказался от участия в проекте и картину завершил Сергей Бодров.Пассер скончался в городе Рино (Невада).