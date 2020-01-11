По словам жителей города, практически у каждого дома валялась огромная куча мусора

На брифинге, прошедшем 9 января в администрации Владимирской области, чиновники заявили, что, несмотря на «незначительные перебои» в работе регоператора зоны №2, во Владимире нормально проходит мусорная реформа.Напомним, перед Новым годом компания ООО «Биотехнологии» стала «мусорным» оператором для региональной зоны №2, в которую входит город Владимир, Ковров, Радужный, Вязниковский, Камешковский, Ковровский, Гороховецкий, Судогодский и Суздальские районы.После того, как предыдущие операторы забрали свои мусорные баки со дворов Владимира, на площадках стали скапливаться килограммы отходов. По словам жителей города, практически у каждого дома валялась огромная куча мусора.Однако заместитель гендиректора ООО «Биотехнологии» Александр Скворцов заявил, что вывоз отходов проходит по графику и в течение недели все площадки будут убраны. Отдельно представитель «мусорного оператора» поблагодарил мэрию города Владимира, отправившую работников и технику в подмогу.