Попытка перейти улицу в столице Карелии закончилась аварией – грузовик совершил наезд на пешехода, пересекавшего проезжую часть по зебре. Спутнице пострадавшего повезло больше, и она разминулась с невнимательным водителем и его транспортным средством.

Камера наблюдения запечатлела аварию с участием пешехода, произошедшую в ночь на субботу, 11 января, пересечении проспекта Александра Невского и улицы Станционной в Петрозаводске.Два человека попытались пересечь проезжую часть по нерегулируемому переходу, однако водитель грузовика, умудрившийся не заметить их на абсолютно пустой улице, сбил одного из пешеходов.Как сообщают местные СМИ, 36-летний пострадавший получил ушибы, ему потребовалась медицинская помощь.Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку обстоятельств ДТП.