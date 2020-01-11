Всего около сорока жителей Китая получили опасное заболевание, и семеро из них – в тяжелом состоянии. Несколько сотен человек находятся под наблюдением. Среди них большинство – медработники, которые имели тесный контакт с больными. Пока признаков заражения у них не обнаружено.

Всего около сорока жителей Китая получили опасное заболевание, и семеро из них – в тяжелом состоянии. Несколько сотен человек находятся под наблюдением. Среди них большинство – медработники, которые имели тесный контакт с больными. Пока признаков заражения у них не обнаружено.Вспышка пневмонии началась в Китае в конце декабря, напоминает телеканал "Россия 24". Специалисты обнаружили, что причина — новый, ранее неизвестный вирус.