По предварительным данным, водитель легкового автомобиля мог проехать на запрещающий сигнал светофора. Сотрудники правоохранительных органов разбираются в обстоятельствах инцидента, в результате которого в больнице оказались два пешехода.

Утром в субботу, 11 января, водитель легкового автомобиля "Лада Приора" совершил наезд на людей в Невском районе Санкт-Петербурга. Момент аварии на проспекте Большевиков попал в объектив камеры уличного наблюдения.По предварительным данным, легковушка проехала на запрещающий сигнал светофора и выскочила на регулируемый переход, где в тот момент находились люди.Автомобиль сбил двух человек, практически синхронно подбросив их в воздух.Пострадавшие – мужчина 1992 года рождения и женщина 1960 года рождения, были госпитализированы. Из состояние оценивается как тяжелое, об этом сообщает РИА Новости, со ссылкой на пресс-службу регионального управления ГИБДД.